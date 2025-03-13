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Samsun'da Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Samsun'da, kasten adam öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.Ş., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da "adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ş. gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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