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Samsun'da abisinin tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, abisinin tüfeğiyle oynarken tüfek ateş alarak kendini vurdu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde abisinin tüfeği ile oynarken kendini vuran çocuk yaralandı.

Olay, Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ç.S., evlerinin önünde abisine ait ruhsatlı tüfekle oynarken tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar çocuğun sol ayağına isabet etti. Yaralanan çocuk Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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