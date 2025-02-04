Samsun'da A Tipi Cezaevi Kapatıldı, Mahkumlar Yeni Kuruma Nakledildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Mahkumlar, yeni yapılan ve 3 bin kişilik kapasiteye sahip Çarşamba S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Yeni cezaevinde yaklaşık 900 personel görev yapacak.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevinde bulunan mahkumlar yeni yapılan Çarşamba S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevinde bulunan mahkümlar, 3 bin kişilik kapasiteye sahip olan Çarşamba S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
900 personel görev yapacak
Yeni cezaevinde yaklaşık 900 infaz koruma memuru ve jandarma personelinin görev yapacağı öğrenildi. Modern donanımıyla dikkat çeken Çarşamba S Tipi Cezaevi, mahkümların güvenli bir ortamda infaz sürecini tamamlamasını sağlayacak.
Cezaevinin kapanma sürecinin planlı bir şekilde yürütülüp, nakil işlemlerinin sorunsuz tamamlandığını öğrenildi. - SAMSUN