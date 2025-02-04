Samsun'da A Tipi Cezaevi Kapatıldı, Mahkumlar Yeni Kuruma Nakledildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevinde bulunan mahkumlar yeni yapılan Çarşamba S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevinde bulunan mahkümlar, 3 bin kişilik kapasiteye sahip olan Çarşamba S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

900 personel görev yapacak

Yeni cezaevinde yaklaşık 900 infaz koruma memuru ve jandarma personelinin görev yapacağı öğrenildi. Modern donanımıyla dikkat çeken Çarşamba S Tipi Cezaevi, mahkümların güvenli bir ortamda infaz sürecini tamamlamasını sağlayacak.

Cezaevinin kapanma sürecinin planlı bir şekilde yürütülüp, nakil işlemlerinin sorunsuz tamamlandığını öğrenildi. - SAMSUN