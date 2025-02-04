Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor

Samsun'da A Tipi Cezaevi Kapatıldı, Mahkumlar Yeni Kuruma Nakledildi

Samsun'da A Tipi Cezaevi Kapatıldı, Mahkumlar Yeni Kuruma Nakledildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Mahkumlar, yeni yapılan ve 3 bin kişilik kapasiteye sahip Çarşamba S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Yeni cezaevinde yaklaşık 900 personel görev yapacak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevinde bulunan mahkumlar yeni yapılan Çarşamba S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevinde bulunan mahkümlar, 3 bin kişilik kapasiteye sahip olan Çarşamba S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

900 personel görev yapacak

Yeni cezaevinde yaklaşık 900 infaz koruma memuru ve jandarma personelinin görev yapacağı öğrenildi. Modern donanımıyla dikkat çeken Çarşamba S Tipi Cezaevi, mahkümların güvenli bir ortamda infaz sürecini tamamlamasını sağlayacak.

Cezaevinin kapanma sürecinin planlı bir şekilde yürütülüp, nakil işlemlerinin sorunsuz tamamlandığını öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
img

Çektiği kılıç Trump'a pahalıya mâl oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
'Bu gelişme yaşanırsa alarma geçmeliyiz'

"Bu gelişme yaşanırsa alarma geçmeliyiz"
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.