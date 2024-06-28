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Samsun'da 952 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, bir kişinin üzerinde 952 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 952 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler neticesinde,

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde E.Y.(36) isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 952 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Y. mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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