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Samsun'da 93 Yaşındaki Kadın Pencereden Düşerek Hastanelik Oldu

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Samsun'un Canik ilçesinde 93 yaşındaki Fatma E., kızının evinin 2'nci katından düşerek ağır yaralandı. 6 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Samsun'da 2. katın penceresinden düşen 93 yaşındaki kadın ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da kızının 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen 93 yaşındaki kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Fatma E.(93), 1.5 aydır kızının evinde kalmaya başladı. Yaşlı kadın 2'nci kattaki evi penceresinden yere düştü. Ölümden dönen 6 çocuk annesi Fatma E. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da 93 Yaşındaki Kadın Pencereden Düşerek Hastanelik Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Yerel Haberler İnceleme 3-sayfa Samsun Yaşam Polis Çocuk Canik

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