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Samsun'da 92 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen polis operasyonunda 92 bin 400 adet sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 92 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 92 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 400 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 92 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Samsun Sağlık Polis Hukuk Suç

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