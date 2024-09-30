Samsun'da 92 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 92 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 400 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN