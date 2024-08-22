Samsun'da 90 yaşındaki şahıs denizde boğulma tehlikesi geçirdi
Samsun'un İncesu Yalı Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 90 yaşındaki bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da serinlemek için denize giren 90 yaşındaki şahıs, boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, İncesu Yalı Mahallesi 6086. Sokak'ta bulunan Kanarya Kampı sahilinde meydana geldi. Çorum'dan geldiği öğrenilen 90 yaşındaki S.S., serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı adam, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN