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Samsun'da 895 litre etil alkol ele geçirildi.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bidonlar içinde 895 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 895 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları takip ve çalışmalarda, bidonlar içinde 895 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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