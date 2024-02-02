Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 89 Şişe Sahte Bandrollü İçki Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 89 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis 89 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları çalışmada 89 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Samsun Polisiye Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title