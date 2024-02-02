Samsun'da 89 Şişe Sahte Bandrollü İçki Ele Geçirildi

Samsun'da polis 89 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları çalışmada 89 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı. - SAMSUN