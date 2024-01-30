Samsun'da 881 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından 881 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu 881 adet sentetik ecza, 28 adet dolu kartuş ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN