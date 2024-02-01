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Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi

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Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde yapılan takip ve çalışmalarda koliler içindeki şişelerde 860 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonunda 860 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalarda koliler içindeki şişelerde 860 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İlkadım Samsun Polisiye Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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