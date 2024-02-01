Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonunda 860 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalarda koliler içindeki şişelerde 860 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN