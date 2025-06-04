Samsun'da 85 Bin Lira Değerindeki Motosiklet Hırsızlığı: İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'da 85 Bin Lira Değerindeki Motosiklet Hırsızlığı: İki Şüpheli Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki 85 bin lira değerindeki motosikleti çalan iki kişi, polis tarafından yakalandı. Olayın ardından çalıntı motosiklet de ele geçirildi.

Samsun'da geceleyin park halindeki 85 bin lira değerindeki motosikleti çalan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 85 bin lira değerindeki motosiklet çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını O.T.(36) ve A.C.E.'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili O T. ve A.C.E., oto hırsızlığı polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, çalıntı motosikleti terk edilmiş halde ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan O.T. ve A.C.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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