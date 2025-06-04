Samsun'da 85 Bin Lira Değerindeki Motosiklet Hırsızlığı

Samsun'da 85 Bin Lira Değerindeki Motosiklet Hırsızlığı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, park halindeki 85 bin lira değerindeki motosiklet çalan iki kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası polisin yaptığı çalışma ile hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Samsun'da park halindeki 85 bin lira değerindeki motosikleti çalan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 85 bin lira değerindeki motosiklet çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını O.T. (36) ve A.C.E.'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili O T. ve A.C.E., oto hırsızlığı polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, çalıntı motosikleti terk edilmiş halde ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan O.T. ve A.C.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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