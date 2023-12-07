Samsun'da 825 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da 2023 Kasım ayında meydana gelen 825 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 521 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ise 46 bin 733 kaza meydana geldi ve 250 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da 2023 Kasım ayında polis bölgesinde meydana gelen 825 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 521 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Kasım ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Kasım ayında Samsun'da 369'u ölümlü-yaralamalı ve 456'sı maddi hasarlı toplamda 825 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 521 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 250 kişi öldü

Türkiye genelinde ayında 46 bin 733 kaza meydana geldi. Bu kazaların 214'ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 250 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 492 kişi yaralandı.

Araçların cinsleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 588'ini bisiklet, 5'ini at arabası, bin 597'sini motorlu bisiklet, 5 bin 818'ini motosiklet, 14 bin 921'ini otomobil, 767'sini minibüs, 4 bin 453'ünü kamyonet, 618'ini kamyon, 799'unu çekici, 592'sini otobüs, 258'ini traktör, 9'unu arazi taşıtı, 68'ini özel amaçlı, 41'ini iş makinesi, 27'sini ambulans, 16'sını tanker, 4'ünü tren, 8'ini tramvay ve 573'ünü diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN