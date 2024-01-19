Samsun'da 80 litre sahte içki ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 71 şişe ve bidonlar içinde 80 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yaptıkları operasyonda çeşitli ebatlarda 71 şişe el yapımı viski ve rakı, bidonlarda 80 litre el yapımı içki, 2 litre anason kiti, bin 200 adet şişe kapak muhafazası, 900 adet şişe etiketi ve 100 adet şişe kapağı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN