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Samsun'da 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde S.K. isimli şahsın evinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda her biri birer kiloluk 8 kutu içinde 8 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik samsun Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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