Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti - Haberler

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Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti Samsun'da ayağına tutunan keneyi kendisi çıkaran 8 çocuk annesi kadın, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kaybetti.

Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da ayağına tutunan keneyi kendisi çıkaran 8 çocuk annesi kadın, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi Rabiye Güngör abdest alırken ayağına kene tutunduğunu fark etti. Rabiye Güngör keneyi tutunduğu yerden çıkararak öldürdü. Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Rabiye Güngör'e kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Rabiye Güngör'un kardeşi Recep Bayındır, "Tarlada saman balyası yaparken ayağına kene tutunmuş. Evde keneyi kendisi çıkarmış. Ateşlenince hastaneye kaldırılmış. Kenenin düşmanı keklik. Avcılarımız keklikleri vurmasınlar. Bir parça et için insanların hayatını riske sokuyorlar" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun Havza Kırım 3. Sayfa Haberler

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