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Samsun'da 8 Ay Firari Kalan Gasp Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da 8 Ay Firari Kalan Gasp Şüphelisi Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 ay önce meydana gelen gasp olayının faili M.E.U. yakalanarak tutuklandı. Olayda bir kişi darp edilerek telefonu ve parası gasp edilmişti.

Samsun'da 8 ay sonra yakalanan firari gasp şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde 8 ay önce meydana gelen olayda, yabancı uyruklu A.S.N.(31) darp edilerek telefonu ve parası gasp edildi. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın faillerinden Okan ve ancak 8 ay polisten kaçan yabancı uyruklu M.E.U.(27), polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa İlkadım samsun Hukuk Suç

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