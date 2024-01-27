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Samsun'da 796 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Samsun'da yapılan operasyonda bir evde 796 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve para ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da bir eve yapılan operasyonda 796 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda ilçede bulunan ikamette 796 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 bin 560 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu hapların satışını yaptığı değerlendirilen R.A. N.K. ve M.Y isimli 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Çarşamba Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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