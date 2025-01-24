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Samsun'da 784 Uyuşturucu Hapla 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da 784 Uyuşturucu Hapla 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Canik ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A. ve uyuşturucu madde satın alan Y.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 784 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 784 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda M.A. (28) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.A. ve uyuşturucu madde satın alan Y.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 784 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve Y.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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