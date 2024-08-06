Samsun'da 774 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından 774 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki B.G.'ye (52) ait araç ve işyerinin deposunda arama yaptı. Yapılan aramalarda, şişeler içinde 774 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili B.G. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN