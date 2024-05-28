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Samsun'da 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü kaçtı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, sürücünün kimliği ise henüz tespit edilemedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Bülbül Çakır'a henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan yaşlı kadın sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadına çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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