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Samsun'da 755 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da 755 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde bir depoya düzenledikleri operasyon sonucunda 755 litre kaçak etil alkol ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri 755 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde B.Ö.'ye (56) ait depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda koliler içindeki bidon ve şişelerde 755 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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