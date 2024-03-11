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Samsun'da 725 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası ve Para Çalan 2 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da yapılan operasyon sonucunda evlerden toplamda 725 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da evlerden toplamda 725 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonel çalışmalar neticesinde Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde farklı tarihlerde cerrahi maske ve eldiven kullanarak 'dilenci' kılığıyla girdikleri binaların ikamet kapılarını, aparat kullanıp dil düşürme yöntemi ile açarak yaklaşık 600 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve 125 bin TL hırsızlıklarını gerçekleştirdiği tespit edilen aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6 kadın ve 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şahıslardan S.A. (28) ve R.Y. (34) tutuklanarak cezaevine gönderildi, B.Y. (26), B.V. (20), P.A. (35) ve SSÇ Ü.E (17) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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