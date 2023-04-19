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Samsun'da 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 otomobil birbirine girdi.

Samsun'da 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 otomobil birbirine girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 7 otomobilin ani fren ve dikkatsizlik nedeniyle karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu. Kimi otomobil çarpmanın etkisiyle diğer otomobilin üstüne çıkarken yaşanan trafik kazası trafiğin kitlenmesine sebep oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kaza yapan otomobillerin çekilmesiyle trafik eski haline döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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