Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 otomobil birbirine girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 7 otomobilin ani fren ve dikkatsizlik nedeniyle karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu. Kimi otomobil çarpmanın etkisiyle diğer otomobilin üstüne çıkarken yaşanan trafik kazası trafiğin kitlenmesine sebep oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kaza yapan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. - SAMSUN