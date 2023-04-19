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Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

Samsun'da 7 otomobil birbirine girdi

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 otomobil birbirine girdi.

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 otomobil birbirine girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 7 otomobilin ani fren ve dikkatsizlik nedeniyle karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu. Kimi otomobil çarpmanın etkisiyle diğer otomobilin üstüne çıkarken yaşanan trafik kazası trafiğin kitlenmesine sebep oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kaza yapan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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