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Samsun'da 7 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uygulamada, 7 kişi uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uygulamada, 7 kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinin farklı mahallelerinde uyuşturucu uygulaması düzenledi. Şüpheli 7 şahsın üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bin 654 adet sentetik ecza, 100 adet ecstasy hap, 270 gram sentetik kannabinoid, 29 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 390 ml aseton, 3 adet hassas terazi, 6 adet eldiven, 1 adet kurusıkı tabanca, 4,50 gram metamfetamin, 6 adet tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı fişeği, 1 adet amaç dışı bıçak, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 bin TL sahte para ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 900 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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