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Samsun'da 7 Kilo Esrarla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kilo 34 gram kubar esrar ile birlikte 63 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen B.Ş., adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 7 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 7 kilo 34 gram kubar esrarla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda B.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 63 Kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da 7 Kilo Esrarla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Kenevir 3-sayfa Güncel Samsun Hukuk Suç

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