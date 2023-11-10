Samsun'da 7. katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşlı bir kadın 7. katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 7. katın penceresinden düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülseli Hıdır (75) 7. katın penceresinden düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN