Samsun'da 7 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM polisi, Atakum ilçesinde yaptığı çalışmada 7 bin adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da KOM polisi tarafından 7 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan aramada 7 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN