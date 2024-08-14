Samsun'da 7 Bin 800 Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da 7 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi, 1 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 7 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN