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Samsun'da 7 Bin 800 Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi

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Samsun'da yapılan operasyonda 7 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi ve bir şahıs yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 7 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi, 1 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 7 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Makaron samsun Samsun Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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