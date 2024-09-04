Samsun'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Samsun'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1'ağır 6 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Mahmutlu Kavşağı mevkisinde saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağıştan dolayı kayganlaşan yolda rampa aşağı inen tır makaslayarak bariyere çarptı. Ardından gelen 5 otomobil ve 1 hafif ticari araçtan bazıları birbirlerine bazıları da bariyerlere çarptı. Toplam 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazadan dolayı yolun Samsun-Ankara yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı, araç kuyruğu oluştu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, kapanan yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.