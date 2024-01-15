Samsun'da 60 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Polis Tarafından Yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan toplamda 60 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan kadın polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 60 yıl, 10 ay, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Meryem Y.(27) adlı kadını İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Meryem Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN