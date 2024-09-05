Samsun'da 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 6 kilo 930 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmada şahsın ikametinde ve tarlasında arama yapıldı. Yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 930 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olay ile soruşturma devam ediyor. - SAMSUN