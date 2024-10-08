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Samsun'da 6 Kilo 700 Gram Esrarla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 700 gram esrarla yakalanan E.Ş. adliyeye sevk edildi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahsın ikametinde ve aracında arama yaptı.

Samsun'da 6 kilo 700 gram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 700 gram esrarla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde E.Ş.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Narkotik polisi tarafından belirlenen adrese baskın düzenlendi. E.Ş.'nin ikametinde ve aracında yapılan detaylı aramalarda 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da 6 Kilo 700 Gram Esrarla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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