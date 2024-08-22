Samsun'da 6 Kilo 550 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından 6 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan jandarma ekipleri, Ü.K.'nin ormanlık araziye kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.K.'nin kenevir ekimi yaptığı yeri belirledi. Şahsın kenevir ekimi yaptığı yerde ve evinde yapılan aramalarda 6 kilo 550 gram kubar esrar ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili Ü.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN