Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 6 Bin 800 Adet Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 6 bin 800 adet bandrolsüz makaron bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Samsun'da bir işyerinde 6 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde 8 Temmuz günü jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde A.U. isimli şahsın işyerinde bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahsın işyerinde yapılan aramada 6 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Makaron Samsun Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

 Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp

Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title