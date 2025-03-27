Samsun'da 6 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 6 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 1'er kiloluk 6 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.