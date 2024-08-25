Samsun'da 572,56 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polisin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada 572,56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara karayolu üzerinde bir araç içerisinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, poşet içine gizlenmiş 572,56 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN