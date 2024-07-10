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Samsun'da 570 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da polisin takibi sonucu 570 gram metamfetamin ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. İlkadım ilçesinde yapılan aramada 560 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'da polisin takibi sonucu 570 gram metamfetamin ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde Ç.Ö.(26) ile M.K.(23) adlı kadının içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 560 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.Ö. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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