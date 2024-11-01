Samsun'da 560 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde 560 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde Y.E.M.'nin (20) üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 560 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ile 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Y.E.M. gözaltına alındı. - SAMSUN