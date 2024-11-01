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Samsun'da 560 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltında

Samsun'da 560 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltında
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Samsun'un Bafra ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği bir operasyonda 560 adet uyuşturucu hap ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirilerek bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 560 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde Y.E.M.'nin (20) üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 560 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ile 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Y.E.M. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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