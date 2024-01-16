Samsun'da 55 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Samsun'da hakkında 55 yıl hapis cezası bulunan bir kadın, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kamu kurum kuruluşları ve tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplamda 55 yıl hapis cezası ve 7 bin 160 TL adli para cezası ile 3 yıldır aranan M.T. adlı kadın yakalandı. İlkadım ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN