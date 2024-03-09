Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 55 Bin 930 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Güncelleme:

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 55 bin 930 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 55 bin 930 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi tarafından şüpheli şahıs ve içinde bulunduğu araç Samsun sınırlarına girer girmez teknik ve fiziki takibe alındı. Söz konusu araç İlkadım ilçesi otogar yakınlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yapılan şok operasyonla yakalandı. Olayla ilgili H.Ö. gözaltına alındı. Araçtaki koliler içinde yapılan aramada piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu açıklanan 55 bin 930 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir? DEM Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir? DEM Parti Adana Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir? DEM Parti Adana Samsat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Samsat adayı Yasin Ertan kimdir? DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir? DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir? DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir? DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir? DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title