Samsun'da 55 Bin 930 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 55 bin 930 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi tarafından şüpheli şahıs ve içinde bulunduğu araç Samsun sınırlarına girer girmez teknik ve fiziki takibe alındı. Söz konusu araç İlkadım ilçesi otogar yakınlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yapılan şok operasyonla yakalandı. Olayla ilgili H.Ö. gözaltına alındı. Araçtaki koliler içinde yapılan aramada piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu açıklanan 55 bin 930 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN