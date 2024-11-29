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Samsun'da 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucunda 500 gram metamfetamin ile yakalanan E.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 500 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu E.B.(32) isimli şahsın aracında 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili E.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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