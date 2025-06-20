Samsun'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Ge geçirildi, 2 Gözaltı

Samsun'da 5 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi ve dönüştürülen silahların tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.