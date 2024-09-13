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Samsun'da 5 Milyon 730 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da polisin takibi sonucu bir tırda 5 milyon 730 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polisin takibi bir tırda 5 milyon 730 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesinde bulunan bir tır içerisinde sahte bandrollü gümrük kaçağı boş makaronların bulunduğunu tespit etti. Ele geçirilen tır içinde yapılan aramada, 5 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili A.A.O. (55), M.K.T.(55), İ.Y. (20) ve M.E.B. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik Makaron 3-sayfa Güncel samsun Hukuk Suç

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