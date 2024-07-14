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Samsun'da 5 Kişi Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 5 kişi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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