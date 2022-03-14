Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi - Haberler

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Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu aileden 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu aileden 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu Ahmet A. (30) ve eşi Foze M. (29) ile çiftin çocukları Safa A. (6), Nermin A. (7) ve Hamza A. (3) hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa, Suriye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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