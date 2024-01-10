Samsun'da 5. kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 5. kattan park halindeki aracın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Aras isimli şahıs, 5. kattaki evinin balkonundan yol kenarında park halinde bulunan 55 NY 633 plakalı hafif ticari aracın zerine düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN